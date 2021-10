Muž, ktorý odovzdal archív so scénami z ruských väzníc, žiada o azyl

Paríž 16. októbra (TASR) - Ruský programátor menom Sergej, ktorý ľudskoprávnym aktivistom odovzdal archív ruskej väzenskej správy s videozáznamami mučenia zadržaných a väzňov, požiadal o politický azyl vo Francúzsku.



Podľa spravodajského webu Meduza.io o tom informoval ľudskoprávny web Gulagu.net.



Ako objasnili aktivisti za ľudské práva, programátorovi sa s pomocou zamestnancov Výboru proti mučeniu podarilo odísť z Ruska a potom cez Bielorusko odcestoval do severnej Afriky, odkiaľ v noci na sobotu odletel do Paríža.



Programátor Sergej bol počas výkonu trestu - bol odsúdený na deväť rokov za obchodovanie s drogami - správcom monitorovacích kamier v nemocnici Federálnej služby pre výkon trestu (FSIN) vyhradenej pre pacientov s tuberkulózou. Webu Gulagu.net poskytol 40-gigabajtový archív videí o mučení väzňov a o sexuálnych útokoch, ktorých boli terčom.



Po tom, čo ochrancovia ľudských práv začali zverejňovať videá z archívu, bolo začatých sedem trestných konaní pre podozrenie zo spáchania sexuálneho útoku a zneužívania funkcie. Päť zamestnancov FSIN, ktorí boli podľa ochrancov ľudských práv zapojení do mučenia, prišli o zamestnanie.



Frakcia komunistov v Štátnej dume, dolnej komore ruského parlamentu, navrhla parlamentný prieskum a vyšetrovanie prípadov mučenia a znásilnenia v ruských väzniciach. Túto iniciatívu však vládna strana Jednotné Rusko zablokovala.



Zakladateľ ľudskoprávneho projektu Gulagu.net Vladimir Osečkin začiatkom októbra vo vysielaní rozhlasovej stanice Echo Moskvy oznámil, že jeho organizácia získala viac ako tisíc videosúborov Federálnej služby pre výkon trestu (FSIN).



Súbory podľa Osečkina potvrdzujú systematické prejavy násilia voči odsúdeným vo väzenských zariadeniach v Irkutskej, Saratovskej a Vladimirskej oblasti. Sú medzi nimi i zábery z väzenskej nemocnice v Saratovskej oblasti.