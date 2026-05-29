Muž dostal za plánovaný útok na koncerte Taylor Swift 15 rokov väzenia
Viedeň 28. mája (TASR) - Rakúsky súd vo štvrtok odsúdil 21-ročného muža, ktorý sa priznal k príprave zmareného útoku na koncert americkej speváčky Taylor Swiftovej vo Viedni spred dvoch rokov, na 15 rokov väzenia. TASR o tom informuje podľa správ agentúr AFP, AP a DPA.
Po niekoľkohodinovom pojednávaní porota uznala Rakúšana Berana A. so severomacedónskym pôvodom za vinného vo všetkých bodoch obžaloby vrátane teroristických trestných činov a založenia teroristickej bunky, čo sa zohľadnilo pri výmere trestu.
Muž ešte pred vynesením rozsudku pred rakúskym súdom vo štvrtok vyhlásil, že svoje konanie ľutuje. Jeho obhajca uviedol, že sa počas prvého dňa procesu v apríli priznal k obvineniam súvisiacim s plánovaním útoku na koncert.
Všetky tri koncerty v rakúskom hlavnom meste na Štadióne Ernsta Happela boli v lete 2024 zrušené po tom, ako úrady varovali pred plánovanými útokmi.
Rakúska prokuratúra muža vo februári obvinila z členstva v teroristickej organizácii od mája 2023 a „z plánovania a prípravy teroristického útoku na koncert speváčky Taylor Swift“. Šírením propagandy Islamského štátu prostredníctvom rôznych komunikačných služieb a ďalších trestných činov sa podieľal na činnosti tejto extrémistickej organizácie a „otvorene sa s ňou stotožňoval“, uviedla vtedy prokuratúra. Rakúšan je vo väzbe od svojho zatknutia v auguste 2024.
Pri plánovaní útoku na koncert sa údajne pokúsil získať zbrane a pracoval na výrobe bomby „špecifickej pre útoky Islamského štátu“. Dostal tiež pokyny od iných členov organizácie na manipuláciu s výbušninami.
V roku 2025 berlínsky súd poslal len 16-ročného sýrskeho mladíka na jeden a pol roka do väzenia za účasť na plánovaní spomínaného útoku na koncert Swiftovej.
