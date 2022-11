Muž hádzal vajcia na kráľa Karola III., no netrafil sa

York 9. novembra (TASR) - Britská polícia zadržala muža, ktorý sa v stredu pokúsil hádzať vajcia na kráľa Karola III. a jeho manželku Kamilu počas ich návštevy v meste York. TASR správu prevzala z agentúry AFP a denníka The Guardian.



Na videu z incidentu je zobrazené, ako sa 73-ročný panovník so svojou 75-ročnou manželkou tesne vyhli trom vajciam, ktoré na nich počas prechádzky ulicami medzi ľuďmi hodil neznámy muž.



Páchateľ tiež kráľovský pár vypískal a kričal, že "Británia bola postavená na krvi otrokov". Zvolal tiež, že Karol III. "nie je jeho kráľ". Muža bezprostredne po hodení vajec zadržala polícia.



Ostatní zhromaždení, ktorí boli svedkami incidentu, začali na páchateľa kričať a následne si pospevovať melódiu britskej hymny God Save The King (Bože, ochraňuj kráľa).



Kráľ Karol III. a kráľovná manželka Kamila po nevydarenom útoku ďalej pokračovali v naplánovanom programe – stretli sa so starostom Yorku a v meste odhalili sochu panovníkovej matky, zosnulej kráľovnej Alžbety II.