Muž je obvinený z predaja zbrane, ktorou bol zavraždený Walter Lübcke

Berlín 5. januára (TASR) - V nemeckom meste Paderborn sa začal v stredu súdny proces so 66-ročným mužom obvineným z neúmyselného zabitia, a to konkrétne za údajný predaj zbrane, ktorou potom jeden pravicový extrémista zavraždil komunálneho politika Waltera Lübckeho. Informovala o tom agentúra DPA.



Podozrivý Elmar J. obvinenie z neúmyselného zabitia odmieta. Jeho právny poradca Ashraf Abouzeid oblastnému súdu vo východovestfálskom meste Paderborn povedal, že jeho klient sa už priznal k porušeniu zákona o ozbrojovaní. Elmar J. tiež oľutoval, že vlastnil strelivo bez príslušného povolenia.



Politika Kresťanskodemokratickej únie (CDU) Waltera Lübckeho zavraždil 1. júna 2019 extrémista Stephan Ernst, ktorému obvinený predal niekoľko strelných zbraní.



Po vražde sa Elmar J. obával, že ju Ernst vykonal zbraňou, ktorú mu predal, vysvetľoval Abouzeid. Nakoniec sa však ukázalo, že Ernst nevraždil zbraňou kúpenou u obvineného, dodal.



Právnik pripustil, že jeho klient mal "istú afinitu voči Tretej ríši" a tiež zbieral nacistické memorabílie. S Ernstom sa údajne stretol na blšom trhu.



Prokurátor argumentoval, že obvinený predal Ernstovi viaceré zbrane, pričom si bol vedomý jeho rasistických názorov. Podľa súdnych dokumentov ani predajca, ani kupca nemali zbrojný preukaz, čoho si mal byť Elmar J. tiež vedomý.



Popredného nemeckého komunálneho politika Waltera Lübckeho našli 2. júna 2019 so strelným zranením hlavy na terase jeho domu v mestskej časti Istha v meste Wolfhagen v spolkovej krajine Hesensko. Kresťanskodemokratický politik bol vysoko postaveným úradníkom na regionálnej úrovni, pôsobil ako prednosta okresného úradu v meste Kassel a bol zástupcom hesenskej vlády v oblasti Severného Hesenska.



Walter Lübcke bol známy tým, že počas masovej migrácie do Nemecka sa zasadzoval za práva žiadateľov o azyl, čo sa mu stalo osudným. V roku 2015 – po príleve utečencov z vojnou rozvrátených štátov Sýria a Irak – na adresu protiislamského a proticudzineckého hnutia Vlasteneckí Európania proti islamizácii Západu (Pegida) verejne povedal, že ak nezdieľajú spoločné hodnoty, "môžu túto krajinu opustiť."