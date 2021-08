Muž je s granátom v kyjevskej budove vlády, chce ju vyhodiť do vzduchu

Kyjev 4. augusta (TASR) - Muž ozbrojený granátom v stredu vnikol do budovy kabinetu ministrov v Kyjeve a vyhráža sa, že ju vyhodí do vzduchu.



"Živý odtiaľto nevyjdem!" citovala muža agentúra UNIAN.



Video z incidentu zverejnil na Facebooku protikorupčný aktivista Ihor Bondarčuk. Muž najprv stál s granátom v ruke vo dverách, neskôr vošiel dnu. Ďalší ľudia medzitým nerušene vstupovali do budovy alebo z nej vychádzali.



Poslanec zastupiteľstva mesta Irpiň na predmestí Kyjeva Ihor Holovenko v komentári k videu napísal, že ide o veterána.