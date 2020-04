Muž žiada koniec násilia, ktoré v Paríži vyvolal jeho stret s políciou

Paríž 22. apríla (TASR) - Mladík, ktorého incident s políciou, vyvolal vlnu pouličných nepokojov na parížskych predmestiach, v stredu vyzval výtržníkov, aby prestali s násilnosťami a prispeli tak k zníženiu napätia vo svojich štvrtiach. Informovali o tom v stredu denník Le Parisien.



Denník pripomenul, že v noci na stredu na parížskych predmestiach opäť došlo k potýčkam medzi skupinami mladých výtržníkov a policajtmi. Aj keď sa intenzita násilností v porovnaní s predchádzajúcimi nocami znížila, v meste Gennevilliers bola požiarom čiastočne poškodená budova jednej z miestnych škôl. Požiar bol založený úmyselne v riaditeľni a kým ho privolaní hasiči zlikvidovali, rozšíril sa do zborovne a dvoch tried.



Nepokoje na parížskych predmestiach vyvolal incident zo sobotňajšej noci, keď sa policajná hliadka v meste Villeneuve-la-Garenne, ležiacom severne od Paríža v departemente Hauts-de-Seine, snažila zastaviť motorkára bez prilby pre jazdu na pretekárskej motorke bez evidenčného čísla. Muž pritom utrpel vážne poranenie nohy a musel sa už podrobiť niekoľkým operáciám.



Okolnosti incidentu stále nie sú celkom jasné. Podľa polície chcel 30-ročný motorkár obísť policajné auto, ktorého posádka v tej chvíli otvorila zadné dvere, pričom muž do nich vrazil. Advokát poškodeného povedal, že ide o prípad policajnej svojvôle a zneužitie právomoci verejného činiteľa.



Podľa agentúry Reuters sa prípadom zaoberá aj policajná inšpekcia.



Krátko po sobotňajšom incidente vypukli vo Villeneuve-la-Garenne potýčky s políciou, ktoré sa v noci na nedeľu rozšírili aj do neďalekého mesta Aulnay-sous-Bois, kde časť miestnych - väčšinou nájomníkov sociálnych bytov v okolí - zaútočila na policajtov.



V pondelok večer sa skupinky mladých ľudí dostali do stretov s políciou aj v mestách Asnieres, Nanterre, Meudon, Clamart a Gennevilliers. Mimo regiónu Île-de-France došlo k potýčkam aj v meste Rilleux-la-Pape v departemente Rhône, kde bolo podpálených niekoľko policajných áut, informoval v utorok denník Le Parisien.



Mladí ľudia na policajtov útočili zápalnými fľašami, odpaľovali tzv. zábavnú pyrotechniku, ničili a podpaľovali mestský mobiliár i zaparkované autá.