Muž, ktorému transplantovali prasacie srdce, v minulosti dobodal iného

Americkí chirurgovia transplantujú 57-ročnému Davidovi Bennettovi srdce z geneticky modifikovaného prasaťa vo fakultnej nemocnici v americkom meste Baltimore v štáte Maryland v piatok 7. januára 2022. Foto: TASR/AP

Washington 18. januára (TASR) - Muž, ktorému ako prvému na svete transplantovali geneticky upravené prasacie srdce, pred rokmi dobodal iného muža a spôsobil mu vážne zranenia. K útoku došlo v roku 1988 a jeho motívom bola žiarlivosť. Upozornila na to rodina obete útoku, informoval denník Washington Post (WP).David Bennett bodol svoju obeť, Edwarda Shumakera, sedemkrát do chrbta. Shumaker zostal po útoku paralyzovaný a na invalidný vozík bol odkázaný až do svojej smrti na infarkt v roku 2005.Washington Post zistil, že Bennett bodol Shumakera, pretože naňho údajne žiarlil - jeho manželka si totiž sadla Shumakerovi na kolená, keď boli spolu na večierku.Shumakerova sestra pre spravodajskú stanicu BBC uviedla, že Bennett si nezaslúži, aby mu lekári zachránili život. Dodala, že všetko uznanie za prelomovú operáciu by malo patriť výlučne lekárom a vedcom. Uviedla, že ju nahnevalo, keď videla, že Bennett je po operácii označovaný za "hrdinu" a oslavovaný ako priekopník medicíny.Pre lekárov, ktorí Bennetta operovali, je však jeho minulosť len málo dôležitá.uviedlo pre WP Lekárske centrum Marylandskej univerzity.Bennettova operácia sa uskutočnila 7. januára vo fakultnej nemocnici v americkom meste Baltimore v štáte Maryland, ktorá zákrok označila za "historickú" udalosť. Aj keď prognóza pacienta nie je ani zďaleka istá, predstavuje významný míľnik v transplantácii zvieracích orgánov človeku.Americký Úrad pre kontrolu potravín a liečiv (FDA) povolil operáciu na Silvestra, pretože pre Bennetta, ktorý nebol vhodný na konvenčnú transplantáciu, šlo o poslednú možnosť, ako prežiť.povedal Bartley Griffith, ktorý prasacie srdce transplantoval.