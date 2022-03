Muž, ktorému transplantovali srdce z prasaťa, zomrel

Baltimore 9. marca (TASR) - Pacient, ktorému v januári transplantovali srdce geneticky modifikovaného prasaťa, zomrel po dvoch mesiacoch od operácie. Oznámila to v stredu nemocnica v americkom štáte Maryland, ktorá tento zákrok vykonala. TASR správu prevzala z agentúry AP.



Päťdesiatsedemročný David Bennett zomrel v utorok v medicínskom centre Marylandskej univerzity. Nemocnica neuviedla presnú príčinu jeho smrti, avšak konštatovala, že jeho stav sa už niekoľko dní predtým začal zhoršovať. Krátko pred smrťou bol ešte schopný komunikovať so svojimi príbuznými.



Zákrok, ktorý prebehol 7. januára, bol označovaný za prelomovú udalosť a významný míľnik v transplantácii zvieracích orgánov ľudským pacientom. Podľa niektorých odborníkov by sa týmto spôsobom mohol v budúcnosti vyriešiť problém obrovského nedostatku ľudských orgánov vhodných na transplantáciu.



David Bennett bol od operačného zákroku starostlivo monitorovaný a hoci sa postupne zotavoval, lekári prognózu jeho zdravotného stavu nepovažovali za istú.



Podľa lekárov Bennett pre zlý zdravotný stav nemohol podstúpiť bežnú transplantáciu s použitím ľudského srdca. On sám sa ešte pred operáciou vyjadril, že mal na výber buď zomrieť, alebo absolvovať takýto nekonvenčný zákrok.



Bennettov syn poďakoval marylandskej nemocnici za to, že jeho otcovi umožnila podstúpiť túto experimentálnu operáciu. "Sme vďační za každý inovatívny moment, každý bláznivý sen, každú bezsennú noc, ktorá viedla k tomuto historickému zákroku,“ uviedol David Bennett mladší vo vyhlásení, ktoré zverejnila lekárska fakulta Marylandskej univerzity. "(Ako rodina) dúfame, že tento príbeh bude začiatkom a nie koncom nádejí".