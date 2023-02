Muž, ktorý chcel kušou zabiť Alžbetu II., sa priznal k vlastizrade

Londýn 3. februára (TASR) - Muž, ktorý sa v roku 2021 s kušou vlámal do areálu hradu Windsor a vyhlásil, že prišiel zabiť kráľovnú Alžbetu II., sa v piatok na súde priznal trom bodom obžaloby z vlastizrady podľa zákona Treason Act z roku 1842.



Stane sa tak prvou osobou od roku 1981, ktorá bude v Británii usvedčená z tohto trestného činu. TASR správu prevzala zo spravodajskej stanice BBC.



Mladíka Jaswanta Singha Chaila indického pôvodu zatkla polícia na Vianoce 2021 na hrade Windsor, kde sa v tom čase nachádzala aj medzičasom zosnulá kráľovná Alžbeta II., ktorá tam vtedy pre pandémiu koronavírusu trávila vianočné sviatky.



Zamaskovaný Chail ozbrojený nabitou a odistenou kušou pri vstupe do areálu hradu použil nylonový lanový rebrík. Ako prvý si Chaila všimol jeden zo strážnikov pri vchode do súkromných komnát panovníčky, ktorý sa snažil zistiť, čo mladík chce. Ten vysvetlil, že prišiel zavraždiť kráľovnú. Strážnik Chailovi okamžite prikázal, aby odhodil zbraň, kľakol si a dal ruky za hlavu, čo mladík aj urobil.



Pred plánovaným útokom Chail uverejnil v aplikácii Snapchat video, v ktorom hovorí: "Je mi ľúto, čo som urobil a čo ešte len urobím. Pokúsim sa zavraždiť Alžbetu, kráľovnú z kráľovskej rodiny. Je to pomsta za všetkých, ktorí boli počas Amritsarského masakru v roku 1919 zabití či diskriminovaní pre svoju rasu."



Po zadržaní bol mladík odovzdaný do rúk lekárov a v súčasnosti je hospitalizovaný v psychiatrickej nemocnici Broadmoor. Na súdnom pojednávaní sa zúčastnil prostredníctvom videospojenia.



BBC pripomína, že spomínaný Amritsarský masaker sa odohral 13. apríla 1919, keď sa dav Indov zišiel v pandžábskom meste Amritsar na demonštrácii proti koloniálnym zákonom. Plukovník britskej indickej armády Reginald Dyer nariadil svojim vojakom strieľať do davu. O život prišlo podľa oficiálnych zdrojov 379 ľudí.