Muž, ktorý kolegom otravoval jedlo, je zodpovedný za miliónovú škodu

Berlín 29. júla (TASR) - Nemec, ktorého pred časom usvedčili z toho, že svojim kolegom po dobu niekoľkých rokov pridával do jedla otravu, je podľa utorňajšieho rozhodnutia nemeckého súdu zodpovedný za škody vo výške milióna eur. Informovala o tom agentúra AP.



Tohto 59-ročného muža uznal súd v západonemeckom meste Bielefeld vlani v marci za vinného z pokusu o vraždu a vymeral mu doživotné väzenie. Muž identifikovaný ako Klaus O. pridával viacerým svojim kolegom do jedla a nápojov celé roky ortuť a iné jedovaté látky.



Jednou z jeho obetí bol aj mladý muž, ktorý v januári zomrel - štyri roky po tom, ako bol otrávený, v dôsledku čoho upadol do kómy. Dve z mužových ďalších obetí majú vážne poškodené obličky.



Súd v Bielefelde priznal v utorok pozostalým po zmienenom 26-ročnom mladíkovi odškodné vo výške 580.000 eur.



Ďalšiemu kolegovi páchateľa, ktorý prišiel o obličku, priznal odškodné vo výške polimilióna eur. Súd tiež rozhodol, že páchateľ musí zaplatiť za minulé i budúce škody spôsobené stratami v príjmoch jeho obetí. Tieto škody súd odhadol na 4000 eur.



Muža zatkli v máji 2018 po tom, ako ho zachytila bezpečnostná kamera pri tom, ako do kolegovho sendviča sype podozrivo vyzerajúci prášok. K incidentu došlo v meste Schloß Holte-Stukenbrock.