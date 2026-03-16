Muž, ktorý mal počas víkendu v Linzi zabíjať nožom, je vo väzbe
Autor TASR
Linz 16. marca (TASR) - Podozrivý muž, ktorý mal počas uplynulého víkendu v rakúskom meste Linz pri útoku nožom jednu osobu zraniť smrteľne a druhú vážne, sa už predtým dostal pre násilné trestné činy viackrát do pozornosti bezpečnostných orgánov. Naposledy bol v roku 2018 odsúdený na trest odňatia slobody za ťažké ublíženie na zdraví, uviedla hovorkyňa prokuratúry v Linzi. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
Tridsaťštyriročný Chorvát sa pre podozrenie z vraždy a pokusu o vraždu v súčasnosti nachádza vo vyšetrovacej väzbe. Tvrdí, že trpí duševnou chorobou a medzitým sa už k činu priznal.
Incident sa mal začať v sobotu večer hádkou, počas ktorej sa podozrivý správal agresívne voči vodičovi auta. Dvaja Afganci ho napomenuli a podozrivý potom oboch mužov sledoval. Na ulici mal najskôr kuchynským nožom ťažko zraniť mladšieho z dvojice a vzápätí bodnou ranou do hornej časti tela smrteľne zraniť druhého.
