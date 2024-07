Muž, ktorý napadol Salmana Rushdieho, je obvinený z podpory Hizballáhu

Washington 24. júla (TASR) - Muž, ktorý pri útoku nožom pobodal spisovateľa Salmana Rushdieho, je obvinený z podpory libanonského militantného hnutia Hizballáh. Vyplýva to z obžaloby, ktorá bola v stredu zverejnená na okresnom súde v americkom meste Buffalo. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AP.



Hadi Matar (26) mal na základe obžaloby poskytovať Hizballáhu materiálnu podporu. V obžalobe sa však podľa AP neuvádza, aké dôkazy ho spájajú s touto skupinou.



Začiatkom júla Matar odmietol dohodu o priznaní viny, ktorá by mu skrátila trest odňatia slobody na štátnej úrovni. Jeho právnik v tom čase uviedol, že Matar bude čeliť federálnemu obvineniu z terorizmu.



Obvinený, ktorý sa narodil v USA a okrem amerického občianstva má aj libanonské, je od útoku v roku 2022 vo väzbe bez možnosti prepustenia na kauciu. Podľa obvinenia Rushdieho viac než desaťkrát bodol nožom a oslepil na jedno oko, keď sa uznávaný spisovateľ na pódiu v Chautauqua Institution na západe amerického štátu New York chystal na prednášku.



Rushdie tento útok a svoje zotavenie podrobne opísal v knižných memoároch "Nôž: Meditácie po pokuse o vraždu". Britsko-americký prozaik indického pôvodu sa roky skrýval po tom, ako zosnulý iránsky ajatolláh Chomejní v roku 1989 vydal na neho fatvu. V nej žiadal pre Rushdieho smrť za jeho román "Satanské verše", ktorý niektorí moslimovia považujú za rúhanie. Spisovateľ sa znovu objavil na verejnosti koncom 90. rokov a v uplynulých dvoch desaťročiach voľne cestoval.