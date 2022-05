Muž, ktorý ohrozoval ľudí nožom, lukom a šípmi, sa priznal k vraždám

Oslo 18. mája (TASR) - Muž, ktorý vlani v nórskom meste Kongsberg ohrozoval ľudí nožom a lukom so šípmi, sa priznal k dobodaniu piatich ľudí na smrť a pokusu o vraždu 11 ľudí. TASR správu prevzala z agentúr DPA a Reuters, odvolávajúcich sa na nórske médiá.



Obžalovaný 38-ročný Dán Espen Andersen Braathen v októbri 2021 približne polhodinu ohrozoval ľudí v ich domoch, na ulici či v obchode nožom a lukom so šípmi. Jeho vyčíňanie si vyžiadalo päť mŕtvych. Príčinou smrti všetkých piatich ľudí boli bodné poranenia. Muž zranil ďalšie tri osoby, nôž hodil aj na troch policajtov.



"Som vinný vo všetkých bodoch obžaloby," vyhlásil Braathen v stredu na súde. Obvinený je aj z pokusu o ublíženie na zdraví a ohrozovania verejnosti.



Podľa nórskej prokuratúry trpel Braathen v čase útoku duševnou chorobou, preto by mal byť umiestnený do psychiatrického zariadenia.



Hoci sa polícia pôvodne domnievala, že útok by mohol byť teroristickým činom, po získaní informácií o Braathenovej duševnej chorobe od tejto teórie upustila.



Proces s Braathenom by mal trvať do 22. júna.