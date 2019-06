Muž, ktorý polial Faragea mliečnym kokteilom, dostal pokutu 350 libier

Muž po zadržaní uviedol, že svoj čin neľutuje, pričom svoj úmysel poliať kokteilom Faragea predtým zverejnil aj na Facebooku.

Londýn 18. júna (TASR) - Na zaplatenie pokuty vo výške 350 libier (takmer 400 eur) odsúdili v utorok v Británii muža, ktorý koncom mája v meste Newcastle polial mliečnym kokteilom vodca Strany brexitu Nigela Faragea a znečistil mu oblek. Sudca jeho čin vyhodnotil "ako politicky motivovaný". Informovala o tom spravodajská televízia Sky News.



Paul Crowther polial Faragea mliečnym kokteilom s banánovou a karamelovou príchuťou v hodnote 5,25 libry na ulici v centre Newcastlu, kde Farage 20. mája pred voľbami do Európskeho parlamentu vystúpil s prejavom. Crowthera na mieste činu zadržala polícia a obvinila ho z výtržníctva.



Sudca Bernard Begley v utorok Crowtherovi povedal, že spáchal "do neba volajúcu hlúposť", a okrem náhrady škody vo výške 350 libier mu uložil povinnosť vykonať 150 hodín verejnoprospešných prác. Crowther bol zamestnancom spoločnosti Sky, ktorého po útoku na Faragea prepustili.



Crowther po zadržaní uviedol, že svoj čin neľutuje, pričom svoj úmysel poliať kokteilom Faragea predtým zverejnil aj na Facebooku. "Celkom som sa naň tešil (na mliečny kokteil), ale myslím, že sa preň našlo lepšie využitie," povedal Crowther, keď ho zadržala polícia.



Na stránke nazvanej "Vráťme Paulovi Crowtherovi peniaze za jeho mliečny kokteil", ktorá vznikla na platforme GoFundMe, sa medzičasom podarilo vyzbierať 1705 libier.



Europoslanec Farage, ktorý je jedným z najviditeľnejších zástancov odchodu Británie z EÚ, po incidente v Newcastli na Twitteri napísal: "Je smutné, že niektorí odporcovia brexitu sa zradikalizovali až do takej miery, že sa normálne vedenie kampane stalo nemožným. Ak má civilizovaná demokracia fungovať, musia tí, čo prehrali, uznať porážku, za toto môžu politici, ktorí odmietli prijať výsledok referenda".