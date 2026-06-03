< sekcia Zahraničie
ZABARIKÁDOVAL SA S VLASTNÝMI DEŤMI: Ozbrojený muž postrelil policajta
Celý incident sa začal v utorok večer, keď sa manželka páchateľa obrátila na políciu so žiadosťou o pomoc.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Berlín 3. júna (TASR) - Muž, ktorý v západonemeckom meste Dortmund postrelil policajta a následne sa zabarikádoval so svojimi deťmi v byte, sa nad ránom vzdal. Informovala o tom agentúra DPA, píše TASR.
Celý incident sa začal v utorok večer, keď sa manželka páchateľa obrátila na políciu so žiadosťou o pomoc. Keď bezpečnostné zložky dorazili na miesto, muž vystrelil z pištole na policajta. Následne sa zabarikádoval v byte, kde boli aj jeho tri deti.
Policajný hovorca ráno uviedol, že nie je jasné, či mal páchateľ celý čas pri sebe aj zbraň. Zatiaľ nie je zrejmé ani to, či sa v byte nachádzala aj matka detí. Polícia tvrdí, že verejnosti nehrozilo žiadne nebezpečenstvo.
Denník Bild uviedol, že muž mal najprv vyčíňať v jednej z reštaurácií, vyhrážať sa hosťom a použiť slzotvorný sprej. Následne mal ujsť autom. Keď ho polícia chcela zastaviť, údajne vystrelil cez okno a zasiahol policajta. Polícia tieto informácie zatiaľ nepotvrdila.
Celý incident sa začal v utorok večer, keď sa manželka páchateľa obrátila na políciu so žiadosťou o pomoc. Keď bezpečnostné zložky dorazili na miesto, muž vystrelil z pištole na policajta. Následne sa zabarikádoval v byte, kde boli aj jeho tri deti.
Policajný hovorca ráno uviedol, že nie je jasné, či mal páchateľ celý čas pri sebe aj zbraň. Zatiaľ nie je zrejmé ani to, či sa v byte nachádzala aj matka detí. Polícia tvrdí, že verejnosti nehrozilo žiadne nebezpečenstvo.
Denník Bild uviedol, že muž mal najprv vyčíňať v jednej z reštaurácií, vyhrážať sa hosťom a použiť slzotvorný sprej. Následne mal ujsť autom. Keď ho polícia chcela zastaviť, údajne vystrelil cez okno a zasiahol policajta. Polícia tieto informácie zatiaľ nepotvrdila.