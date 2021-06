Muž, ktorý sa pokúsil udrieť Macrona, sympatizuje s krajnou pravicou

Paríž 9. júna (TASR) - Muž, ktorý je podozrivý, že sa v utorok pokúsil fyzicky zaútočiť na francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona, má blízko ku krajnej pravici, napísal v stredu denník Libération. Podľa televízie BFM polícia v utorok večer prehľadala jeho byt.



K incidentu došlo v utorok počas Macronovej návštevy v obci Tain-l'Hermitage v departemente Drôme v regióne Rhône-Alpes na juhovýchode Francúzska.



Macron sa po príchode do obce šiel pozdraviť s miestnymi obyvateľmi zhromaždenými za zátarasami. Jeden z nich si Macrona pritiahol a druhou rukou sa pokúsil udrieť ho po líci, pričom zakričal "Montjoie Saint Denis!", čo je historicky bojový pokrik a erbové heslo francúzskych kráľov, používané teraz rojalistickou krajnou pravicou.



Predpokladaného útočníka a ďalšieho muža na mieste zadržala prezidentova ochranka. Následne boli vzatí do väzby.



Podľa vyhlásenia prokurátora z mesta Valence obaja zadržaní muži majú 28 rokov, žijú v miestnom kraji a doteraz nemali problémy s políciou. Motív ich konania nie je známy, dodal podľa BFM vyšetrujúci sudca.



Denník Libération napísal, že hlavným podozrivým z útoku je Damien T., ktorý má podľa obsahu svojich profilov na sociálnych sieťach blízko ku krajnej pravici.



Francúzske médiá informovali, že štáb televíznej relácie Quotidien asi štyri hodiny pred incidentom s Macronom robil rozhovor s trojicou mužov, medzi ktorými bol aj Damien T. Kým on odmietol odpovedať na otázky reportéra, ďalší z dvoch prítomných mužov o sebe vyhlásil, že je anarchista.



Útok na hlavu štátu odsúdili politici naprieč celým francúzskym politickým spektrom, ako aj väčšina radových Francúzov. Premiér Jean Castex v súvislosti s agresiou uviedol, že v osobe prezidenta "útok mieril na demokraciu". Vodkyňa francúzskej krajnej pravice Marine Le Penová útok na Macrona odsúdila a označila ho za neprijateľný.



Samotný Macron sa neskôr v rozhovore pre denník Dauphiné Libéré vyjadril, že tento incident "treba relativizovať", keďže "ide o ojedinelý prípad" spáchaný "ultranásilníckymi indivíduami".



"Je to hlúposť. A keď sa hlúposť spojí s násilím, je to neprijateľné," uviedol Macron.



V minulosti sa už stalo, že Macron bol počas svojich výjazdov terčom slovných útokov alebo bol vypískaný, avšak od nástupu do prezidentskej funkcie doteraz nikdy nebol fyzicky napadnutý.