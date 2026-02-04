< sekcia Zahraničie
Muž, ktorý sa v roku 2024 pokúsil zabiť Trumpa, dostal doživotie
Autor TASR,aktualizované
Washington 4. februára (TASR) - Na doživotie odsúdil v stredu americký súd muža, ktorý chcel počas predvolebnej kampane v roku 2024 na golfovom ihrisku na Floride zabiť Donalda Trumpa, vtedajšieho kandidáta na post prezidenta USA. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AP.
Sudkyňa Aileen Cannonová vyniesla rozsudok nad Ryanom Routhom v tej istej súdnej sieni vo Fort Pierce, v ktorej vlani v septembri vypukol v chaos po tom, čo sa pokúsil bodnúť sa. Urobil tak krátko po tom, ako ho porotcovia uznali vinným vo všetkých bodoch obžaloby.
Prokurátori pre Routha žiadali doživotie bez možnosti podmienečného prepustenia s tým, že obžalovaný svoj skutok neľutuje a nikdy sa neospravedlnil. Obhajca Martin L. Roth, ktorého si predvolali na vynesenie rozsudku, žiadal 27-ročné väzenie s odôvodnením, že Routh čoskoro dosiahne vek 60 rokov.
Zároveň dostal sedemročný trest odňatia slobody v jednom z prípadov, ktoré boli proti nemu vedené za držanie strelnej zbrane.
Verdikt v prípade pokusu o zabitie Trumpa bol pôvodne naplánovaný na december. Cannonová však súhlasila s presunutím dátumu po tom, čo sa Routh rozhodol počas vyhlásenia verdiktu využiť právnika namiesto toho, aby sa zastupoval sám, ako to robil počas väčšiny súdneho procesu.
Prokurátori v memorande o rozsudku uviedli, že Routh zatiaľ neprijal za svoj čin žiadnu zodpovednosť a mal by zostať zvyšok života vo väzení v súlade s federálnymi smernicami pre vynášanie trestov.
„Routh stále neľutuje svoje zločiny, nikdy sa neospravedlnil za životy, ktoré ohrozil, a jeho život demonštruje takmer úplnú neúctu k zákonu,“ uvádza sa v memorande.
