Exvojak, ktorý sa vyhrážal belgickému premiérovi, predstúpil pred súd

Brusel 1. augusta (TASR) — Bývalý belgický vojak, ktorého zatkli v Nórsku po tom, sa vyhrážal smrťou belgickému premiérovi Alexandrovi De Croovi, v utorok predstúpil pred súd v Bruseli. Informuje o tom spravodajca TASR v Bruseli na základe správy televíznej stanice RTBF.



Obhajoba žiadala, aby bol bývalý vojak Sam H. umiestnený do domáceho väzenia pod elektronickým dohľadom. Zdôraznila, že zadržaný nikdy nemal v úmysle uskutočniť atentát na šéfa federálnej vlády alebo niekoho iného. Súd by mal vyniesť rozsudok v utorok popoludní.



Sudcovia pritom zohľadnia aj psychiatrickú expertízu zameranú na posúdenie duševného stavu bývalého vojaka, ktorý 7. júla na sociálnej sieti zverejnil video zachytávajúce, ako štyrikrát vystrelil na fotografiu premiéra.



Prokuratúra v provincii Limburg, kam patrí obec Leopoldsburg, kde má Sam H. bydlisko, okamžite začala vyšetrovanie, ktoré medzitým prevzala federálna prokuratúra. Tá zároveň vymenovala vyšetrujúceho sudcu so špecializáciou na prípady terorizmu.



Polícia už mala trestné záznamy o Samovi H. a vedela, že trpí psychickými problémami a sympatizuje s krajne pravicovými myšlienkami. Belgická polícia prehľadala jeho dom v Leopoldsburgu, ale nenašla žiadne zbrane, muníciu ani výbušniny.



Po vydaní európskeho zatykača Sam H. z Belgicka ušiel a podarilo sa ho vypátrať v Nórsku. Nórska polícia ho zatkla v jednom z nákupných centier v Osle, kde ohrozoval zákazníkov, a 27. júla odovzdala belgickým justičným orgánom.



(spravodajca TASR Jaromír Novak)