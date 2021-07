Muž, ktorý spáchal útoky na turecké obchody, dostal 9,5 roka väzenia

Mníchov 23. júla (TASR) - Trest 9,5 roka väzenia udelil v piatok vyšší krajinský súd v Mníchove mužovi obžalovanému zo spáchania série vlaňajších útokov na turecké obchody v bavorskom meste Waldkraiburg. Súd uznal 27-ročného Muharrema D. za vinného z pokusu o vraždu v 26 prípadoch, podpaľačstva a prípravy obzvlášť závažného tretného činu ohrozenia štátu. Informoval o tom denník Die Süddeutsche Zeitung.



Súd vo svojom verdikte nariadil umiestnenie útočníka na uzavretom psychiatrickom oddelení. Muž priznal, že je zodpovedný za útoky vrátane podpálenia tureckého obchodu so zeleninou, v dôsledku čoho ohrozil na živote 26 osôb žijúcich v rovnakej budove. Pred smrťou uprostred noci ich zachránilo jedine to, že ich varovali susedia.



Muž spáchal tiež útoky na kaderníctvo, stánok s kebabom, pizzeriu a miestnu mešitu. Keďže sa mu nepodarilo otvoriť dvere na mešite, zápalné zariadenie vhodil do kontajnera na papierový odpad, ktorý sa nachádzal blízko domu imáma. Štátna prokuratúra vyhodnotila tento čin ako pokus o vraždu moslimského duchovného a jeho rodiny - k nešťastiu nedošlo len vďaka tomu, že oheň vyhasol.



Keď polícia muža vlani 8. mája zadržala, našla uňho rúrkové bomby a niekoľko kíl výbušnín. Ako priznal na súde, plánoval vykonať i ďalšie násilné činy - cieľom sa mali stať mešity Turecko-islamskej únie pre náboženské záležitosti (DITIB), generálny turecký konzulát v Mníchove či hlavná mešita DITIB-u v Kolíne nad Rýnom.



Obžaloba uviedla, že útočník, ktorý má nemecké občianstvo, sa od roku 2017 "zjavne z ničoho nič" radikalizoval - na internete počúval salafistické nenávistné kázne, stal sa stúpencom teroristickej organizácie Islamský štát (IS) a z nepochopiteľných dôvodov začal nenávidieť Turkov, hoci má tiež turecký pôvod.