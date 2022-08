Muž, ktorý spôsobil veľký požiar v Pécsi, sa ospravedlnil

Budapešť 19. augusta (TASR) - Muž, ktorý spôsobil požiar na predmestí juhomaďarského mesta Pécs v pohorí Mecsek, pri ktorom vo štvrtok úplne vyhoreli tri rodinné domy a ďalšie budovy boli poškodené, sa ospravedlnil všetkým občanom mesta. Píše o tom v piatok server Telex.hu, informuje spravodajca TASR v Budapešti.



"Beriem plnú zodpovednosť za to, čo sa stalo. A to aj z hľadiska trestného i občianskeho práva," uviedol na Facebooku Mátyás Krisztián Kósa, ktorý dodal, že išlo o nehodu. Rýchlo sa šíriaci požiar údajne začal ihneď hasiť, avšak vymkol sa mu spod kontroly. Muž prisľúbil, že čo najskôr uhradí vzniknuté materiálne škody.



Prípad vyšetruje polícia pre podozrenie zo všeobecného ohrozenia z nedbanlivosti.



Hovorkyňa Riaditeľstva úradu civilnej ochrany Baranskej župy Nikolett Csilla Horváthová v piatok uviedla, že požiar poškodil vyše desať budov vo vinárskej a záhradkárskej oblasti, ako aj rodinné domy. Tri rodinné domy zhoreli do tla, pričom vybuchlo aj niekoľko plynových fliaš. Informácie o zranených nie sú k dispozícii, dodala Horváthová.



Hasiči podľa nej požiar lokalizovali a už neohrozuje ďalšie nehnuteľnosti. Oheň v neďalekom lese ešte v piatok hasilo takmer 120 hasičov z Baranskej, Šomodskej a Tolnianskej župy.



Hovorkyňa polície Baranskej župy Éva Csetényiová uviedla, že v súvislosti s požiarom má byť vypočutý muž, ktorý sa nachádza v nemocnici pre otravu dymom.











(spravodajca TASR Ladislav Vallach)