Muž, ktorý strieľal v kaviarni v Ríme, mal útok vopred naplánovaný

Rím 14. decembra (TASR) — Muž, ktorý v nedeľu v jednej z kaviarní v Ríme zastrelil štyri ženy a zranil ďalšie tri osoby, útok plánoval dlho vopred. V stredu to uviedol sudca zodpovedný za úkony predbežného vyšetrovania. TASR správu prevzala z agentúry ANSA.



Päťdesiatsedemročný Claudio Campiti počas vypočúvania "neprejavil ľútosť" nad tým, čo vykonal. Súd sa preto rozhodol nechať ho vo väzbe, keďže by na slobode "mohol pokračovať v násilnom konaní".



Campiti začal strieľať na stretnutí vlastníkov bytov v kaviarni v rímskej štvrti Fidene. Jednou z obetí bola 50-ročná Nicoletta Golisanová, priateľka talianskej premiérky Giorgie Meloniovej.



Agentúra ANSA uvádza, že incident mohol dopadnúť oveľa horšie, keďže Campiti si do kaviarne priniesol 170 nábojov a ešte jeden zásobník. Ostatní účastníci stretnutia vlastníkov ho však premohli a držali ho, kým neprišla polícia.



Campiti mal už minulosti opakované spory so susedmi, uviedol jeden zo svedkov pre talianske médiá. Viackrát tiež žiadal o zbrojný preukaz, úrady mu to však zamietli. Zbraň, ktorou v nedeľu strieľal, pochádzala zo strelnice, kde bol členom.



Prokuratúra oznámila, že Campitiho obvinila z úkladnej masovej vraždy. Dodala, že na nedeľné stretnutie do kaviarne si priniesol 6000 eur v hotovosti a batoh s oblečením, čo naznačovalo, že po útoku plánoval utiecť.