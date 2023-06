Muž, ktorý útočil nožom na deti vo Francúzsku, je na psychiatriu

Grenoble 15. júna (TASR) - Muža podozrivého z minulotýždňového útoku nožom na štyri deti a dvoch dospelých v alpskom meste Annecy, umiestnili v stredu do psychiatrickej nemocnice. Informovala o tom agentúra AFP s odvolaním na nemenované zdroje oboznámené s prípadom.



Tridsaťjedenročný Sýrčan Abdalmasih H. je predbežne obvinený z pokusu o vraždu a súd rozhodol o jeho vzatí do vyšetrovacej väzby.



Dva zdroje pre AFP pod podmienkou zachovania anonymity uviedli, že muža v stredu previezli do psychiatrickej nemocnice. Bližšie podrobnosti však neuviedli.



Už počas pobytu v policajnej väzbe sa podozrivý podrobil dvom psychiatrickým vyšetreniam, nezistili sa však u neho prejavy nepríčetnosti. Naďalej ale odmieta komunikovať s úradmi.



Vyšetrovatelia stále nepoznajú motív mužovho konania. Vylúčili však, že by išlo o teroristický čin, rovnako ako aj možnosť, že mohol byť pod vplyvom alkoholu alebo omamných látok.



K útoku došlo 8. júna na ihrisku v alpskom meste Annecy na juhovýchode Francúzska. Medzi obeťami sú štyri deti vo veku od 22 mesiacov do troch rokov, ktoré boli pôvodne vo vážnom stave, a dvaja dospelí, z ktorých jeden utrpel ťažké a druhý ľahšie zranenia. Všetci sú už mimo ohrozenia života.



Sýrčan žil v Európe už zhruba desaťročie, väčšinu z tohto času sa zdržiaval vo Švédsku. Za ženu mal Švédku, s ktorou sa nedávno rozviedol. Vo Francúzsku bol len niekoľko mesiacov a pár dní pred útokom mu tam zamietli žiadosť o azyl. Zatiaľ nie je jasné, či má táto skutočnosť niečo spoločné s jeho činom.