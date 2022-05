Muž, ktorý útočil v nemeckom vlaku, je v psychiatrickej klinike

Herzogenrath 14. mája (TASR) – Muž, ktorý v piatok ráno v regionálnom vlaku v nemeckej spolkovej krajine Severné Porýnie-Vestfálsko zaútočil nožom na cestujúcich, bol dočasne hospitalizovaný na psychiatrickej klinike. Informovala o tom v sobotu agentúra DPA s odvolaním sa na prokuratúra v Aachene.



K udalosti došlo okolo 07.38 h vo vlaku smerujúcom z Düsseldorfu do Aachenu. Keď sa vlak pohol zo stanice v Herzogenrathe, muž náhle vstal a pokúsil sa otvoriť dvere. Keď sa mu to nepodarilo, udrel ďalšieho cestujúceho päsťou do tváre a následne vytiahol kuchynský nôž, ktorým najprv náhodne a potom cielene začal bodať spolucestujúcich.



Zranenia utrpelo päť ľudí a samotný útočník. Niekoľkým cestujúcim, medzi ktorými bol aj príslušník Spolkovej polície, sa 31-ročného útočníka podarilo premôcť a odzbrojiť.



Prokuratúra oznámila, že začala vyšetrovanie v troch prípadoch pre podozrenie z nebezpečného ublíženia na zdraví a pokusu o úkladnú vraždu.



Doterajšie vyšetrovanie podľa prokuratúry ukázalo, že útočník pravdepodobne trpel psychotickou poruchou a neexistujú žiadne indície, že čin podozrivého mal teroristické pozadie alebo bol výsledkom náboženskej radikalizácie.



Útočníkom je totiž Iračan, ktorý prišiel do Nemecka ako utečenec v roku 2015. V utečeneckom tábore, kde v tom čase žil, bol v roku 2017 dočasne monitorovaný, pretože sa čoraz viac izoloval a nechal si narásť dlhú bradu.