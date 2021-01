Muž, ktorý útočil vo Francúzsku, je obžalovaný z dvojnásobnej vraždy

Lyon 30. januára (TASR) - Vo veci dvojnásobnej vraždy obžalovala francúzska prokuratúra v sobotu muža podozrivého zo štvrtkového útoku na dve ženy na juhovýchode krajiny. Informovala o tom agentúra AFP.



Podozrivý 45-ročný Gabriel Fortin sa v súčasnosti nachádza vo väzbe. Podľa polície najprv vo štvrtok zastrelil zamestnankyňu úradu práce v meste Valence. Vzápätí zamieril do neďalekej obce Guilherand-Granges, v ktorej dvakrát vystrelil na zamestnankyňu spoločnosti na odvoz odpadu, pre ktorú pracoval do roku 2010. Žena neskôr zraneniam podľahla.



Prokuratúra uviedla, že muž bol v súčasnosti nezamestnaný - či však mala byť táto skutočnosť dôvodom útoku neuviedli.



Prokurátor z Valence Alex Perrin útoky označil za "absolútne premyslené". Dodal, že muž nebol do štvrtkového útoku polícii či spravodajským službám známy.



Polícia muža zadržala krátko po druhej vražde, keď sa pokúsil o útek. Tam jeho auto narazilo do policajného vozidla, ktoré sa ho snažilo zastaviť. V jeho vozidle polícia tiež našla druhú ručnú zbraň a muníciu.



Francúzsky premiér Jean Castex sa ešte vo štvrtok vyjadril, že tieto udalosti "zarmútili celú krajinu".



Prokuratúra v sobotu tiež informovala, že naďalej preveruje možné prepojenie na vraždu ženy vo východofrancúzskom regióne Alsasko, ktorú zatiaľ neznámy páchateľ zabil v utorok.