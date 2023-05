Muž, ktorý v lietadle otvoril núdzový východ trpel stresom

Tegu 27. mája (TASR) - Pasažier, ktorý v lietadle juhokórejskej spoločnosti Asiana Airlines so 194 pasažiermi na palube v piatok tesne pred pristátím otvoril núdzový východ pri policajnom výsluchu povedal, že tak učinil lebo sa cítil zle a chcel sa rýchlo dostať z lietadla. Informovala o tom v sobotu agentúra Jonhap s odvolaním sa na kórejskú políciu.



Polícia v piatok 33-ročného muža zadržala po tom, čo otvoril núdzový východ, kým sa lietadlo nachádzalo približne 213 metrov na zemou, tesne pred pristátím na letisku v meste Tegu.



Muž počas výsluchu vypovedal, že po nedávnej strate zamestnania bol pod veľkým stresom a núdzový východ otvoril, lebo dostal panický záchvat a chcel sa z lietadla rýchlo dostať.



Predstavitelia letiska uviedli, že nikto z pasažierov z lietadla nevypadol ani si neublížil, no niektorí vystrašení cestujúci sa sťažovali na dýchacie ťažkosti a boli prevezení do nemocnice. Ďalšie škody neboli hlásené.