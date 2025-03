Muž, ktorý v Mannheime autom vrazil do ľudí, má záznamy v registri

Mannheim 4. marca (TASR) — Voči mužovi, ktorý v pondelok vrazil autom do skupiny ľudí v nemeckom meste Mannheim, pričom zabil dve osoby, sa začalo vyšetrovanie vo veci dvojnásobnej vraždy a viacnásobného pokusu o vraždu. Na tlačovej konferencii to v pondelok večer uviedol tamojší prokurátor Romeo Schüssler, informovala agentúra DPA.



Podľa neho má páchateľ niekoľko záznamov v trestnom registri. Za napadnutie si pred vyše desiatimi rokmi odpykal krátky trest odňatia slobody, záznam má aj za šoférovania pod vplyvom alkoholu. V roku 2018 dostal pokutu za podnecovanie k nenávisti, ktorého sa dopustil zverejnením takéhoto komentára na Facebooku.



Podľa doterajších zistení je páchateľom 40-ročný občan Nemecka z Ludwigshafenu, ktorý je povolaním záhradník. Šéfka mannheimskej polície Ulrike Schäferová uviedla, že do skupiny ľudí vrazil úmyselne.



Existujú náznaky, že muž trpí duševnou chorobou, preto sa vyšetrovatelia sústreďujú na tento aspekt, konštatoval Schüssler.



Riaditeľ Krajinského kriminálneho úradu (LKA) v Bádensku-Württembersku Andreas Stenger potvrdil informácie médií, že muž sa pri zatýkaní strelil do úst plynovou pištoľou. Jeho stav je stabilizovaný, no vypovedať zatiaľ nemôže.



Auto páchateľa našla polícia do dvanástich minút od nahlásenia prípadu. Pri incidente zomrela 83-ročná žena a 54-ročný muž, ďalších jedenásť ľudí utrpelo zranenia, niektorí z nich vážne. Vyšetrovatelia nepredpokladajú, že jeho čin má politický motív.