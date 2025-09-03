< sekcia Zahraničie
Muž, ktorý v Marseille útočil nožom, nebol islamistický radikál
Hoci počas útoku viackrát zakričal „Alláhu akbar“ (Boh je veľký).
Autor TASR
Marseille 3. septembra (TASR) - Muž, ktorý v utorok v juhofrancúzskom meste Marseille pobodal päť ľudí a následne ho zastrelila polícia, nebol radikalizovaný, ale mal psychiatrickú poruchu. Oznámila to v stredu marseilleská prokuratúra, informovala agentúra AFP.
Útočníkom bol 35-ročný Tunisan Abdelkader Dibi: najskôr pobodal niekoľko ľudí v hoteli, z ktorého ho vysťahovali pre neplatenie, a potom na rušnej nákupnej ulici zaútočil na ďalšie osoby.
Hoci počas útoku viackrát zakričal „Alláhu akbar“ (Boh je veľký), prípadom sa nezaoberá protiteroristická prokuratúra, ktorá zameriava na prípady spojené s extrémizmom.
Marseillský prokurátor Nicolas Bessone objasnil, že Dibi bol preverovaný za možnú radikalizáciu v júni, keď mal údajne antisemitské komentáre. „Dotyčný sa nezdal byť radikalizovaný, ale trpel psychiatrickou poruchou,“ povedal prokurátor. Dodal, že Dibi bol známy svojím násilným správaním a závislosťou od kokaínu a alkoholu. V roku 2023 bol odsúdený za útok so zbraňou na svojho synovca.
Traja z piatich pobodaných pri útoku sú podľa lekárov mimo ohrozenia života - vrátane osoby, ktorá s útočníkom zdieľala hotelovú izbu a Dibi ju bodol do oblasti srdca.
Polícia v stredu potvrdila, že hliadka zasahujúca pri utorkovom incidente Dibimu nariadila, aby odhodil zbraň. Keď to odmietol, policajti spustili paľbu.
