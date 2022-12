Muž, ktorý zostrojil bombu pre atentát nad Lockerbie,je vo väzbe v USA

Londýn/Washington 11. decembra (TASR) - Úrady v Škótsku a USA v nedeľu oznámili, že Líbyjčan podozrivý zo zostavenia a naprogramovania bomby použitej pri útoku nad škótskym mestečkom Lockerbie, pri ktorom v decembri 1988 zahynulo 270 ľudí, je vo väzbe v Spojených štátoch.



"Rodiny obetí bombového útoku v Lockerbie boli informované, že podozrivý abú Adžíla Muhammad Masúd je vo väzbe v Spojených štátoch," uviedla podľa agentúry AP škótska prokuratúra.



Súčasne vyjadrila odhodlanie "pokračovať vo vyšetrovaní s cieľom postaviť pred súd všetkých, ktorí konali spolu s (Abd al-Básitom) Migrahím", jedinou osobou odsúdenou za útok.



Hovorca ministerstva spravodlivosti USA potvrdil, že USA prevzali Masúda, ktorý si v Líbyi odpykával trest v inej veci.



"Očakáva sa, že (Masúd) sa prvýkrát objaví na okresnom súde USA pre okres Kolumbia," uviedol hovorca ministerstva spravodlivosti USA.



K útoku došlo 21. decembra 1988. Výbušnina na palube lietadla spoločnosti PanAm letiaceho z Londýna do New Yorku explodovala počas letu nad škótskym mestečkom Lockerbie. Zahynulo všetkých 259 cestujúcich a členov posádky na palube a 11 ľudí na zemi.



Za tento útok bola odsúdená len jedna osoba: Líbyjčan Migrahí, ktorý zomrel v roku 2012. Vždy tvrdil, že je nevinný.



V decembri roku 2020 - 32 rokov po tragédii - americká justícia oznámila, že stíha abú Adžíla Muhammada Masúda, bývalého agenta spravodajských služieb režimu líbyjského vodca Muammara Kaddáfího, ktorý bol v tom čase zadržiavaný v Líbyi. Masúd je podozrivý, že bombu zostavil a naprogramoval.



Bombový útok v Lockerbie bol útokom s najvyšším počtom obetí na území Spojeného kráľovstva, ale pokiaľ ide o počet obetí aj druhým najzávažnejším na Američanov - 190 mŕtvych -, a to hneď po útokoch z 11. septembra 2001.



Režim líbyjského diktátora Muammara Kaddáfího v roku 2003 oficiálne priznal svoju zodpovednosť za bombový útok nad Lockerbie a rodinám obetí vyplatil odškodné vo výške 2,7 miliardy dolárov.



Vyšetrovanie tohto prípadu sa obnovilo v roku 2016, keď sa americká justícia dozvedela, že Masúd bol po zosadení Kaddáfího zatknutý. V roku 2012 sa údajne k činu priznal spravodajským službám nového líbyjského režimu.