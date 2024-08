Talian má rekord v počte lietadiel potiahnutých pri chôdzi na rukách

Turín 1. augusta (TASR) – Talian Matteo Pavone počas chôdze na rukách potiahol tri ľahké lietadlá, čím prekonal Guinessov svetový rekord. TASR informuje na základe správy agentúry UPI zverejnenej v noci na stredu.



Pavone sa o rekord úspešne pokúsil v obci Castelnuovo Don Bosco ležiacej v provincii Asti v talianskom regióne Piemont.



Nezvyčajným športovým aktivitám sa podľa vlastných slov začal venovať po sérii zranení, ktoré ho prinútili skoncovať s rugby.



"Najhorším z nich bolo vážne zranenie chrbta. Lekári tvrdili, že už nikdy nebudem športovať, no mýlili sa," vyhlásil pre Guinessovu knihu rekordov.



Pavone sa v rámci tréningu venoval jóge, kardiu a silovému tréningu. Zároveň oznámil úmysel svoj rekord prekonať.



"Som na svoj rekord hrdý, no nie som úplne spokojný s celkovým výsledkom. Som si istý, že dokážem potiahnuť štyri lietadlá alebo možno ešte viac, preto sa o to pokúsim čo najskôr," uviedol Pavone.