Muž na čínskom konzuláte v San Franciscu bol vyzbrojený nožom a kušou

Prečítajte si aj: Muž vrazil autom do budovy čínskeho konzulátu v San Franciscu

San Francisco 20. októbra (TASR) - Muž, ktorý minulý týždeň autom vrazil do budovy čínskeho konzulátu v San Franciscu a následne ho zastrelila polícia, bol vyzbrojený nožom a kušou. Vo štvrtok to uviedla miestna polícia. TASR správu prevzala z agentúry AFP.Zábery z minulotýždňového incidentu ukazujú, ako sa 31-ročný muž oháňa nožom po tom, ako autom vrazil do vízovej sekcie konzulátu.Ochranka konzulátu podľa polície použila proti útočníkovi obranný sprej. Z videa natočeného telovou kamerou vyplýva, že muž neuposlúchol príkaz policajta, aby si ľahol na zem, a namiesto toho zaútočil nožom. Policajt následne útočníka postrelil a na ochrankárov konzulátu zakričal: "Mali ste mi povedať, že má nôž!"Šéf miestnej polície William Scott identifikoval útočníka ako čínskeho občana Čanjuana Janga, napísala agentúra Reuters. Muž zraneniam podľahol v nemocnici.Polícia informovala, že na mieste činu našla nôž s 8,9 centimetrovou čepeľou a nabitú kušu so šípmi. Motív útoku nie je známy. Spojené štáty a Čína v reakcii na incident odsúdili násilie voči diplomatickým misiám.V San Franciscu žije veľký počet etnických Číňanov, z ktorých mnohí kritizujú čínsku vládu.