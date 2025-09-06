< sekcia Zahraničie
Muž nahlásil bombu pri kancelárii prezidenta, išlo o falošný poplach
Autor TASR
Záhreb 6. (TASR) - Chorvátska polícia obvinila 67-ročného muža zo Záhrebu, ktorý v piatok vnikol do komplexu prezidentskej kancelárie a uviedol, že má v aute bombu. Polícia žiadnu bombu nenašla, v byte muža však objavila zbraň a muníciu. TASR o tom informuje podľa správy agentúry HINA.
K incidentu došlo v piatok približne o 9.45 h ráno. Muž zastavil svoje vozidlo pred vchodom do komplexu, v ktorom je kancelária prezidenta, a následne preskočil plot. Bezpečnostní pracovníci ho zastavili a muž vyhlásil, že má v aute bombu.
Pri prehliadke auta však neboli nájdené žiadne výbušniny. Počas prehliadky jeho bytu našla polícia automatickú pušku so zásobníkom, spolu so štyrmi ďalšími zásobníkmi a muníciou. Polícia po tomto incidente vzala muža do väzby a obvinila ho zo spôsobenia falošného poplachu a z nezákonného držania, výroby a získania zbraní a výbušnín.
Prezidentská kancelária v piatok privítala rýchlu reakciu Prezidentskej čestnej stráže a polície, ako aj profesionálny prístup vojenského a bezpečnostného personálu. Dodala, že žiadni zamestnanci ani predstavitelia prezidentskej kancelárie neboli v žiadnom momente v ohrození.
