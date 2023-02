Narazil autom do ľudí v New Yorku: Evidujú 1 úmrtie a 8 zranených

New York 14. februára (TASR) — Jedna osoba prišla o život a osem utrpelo zranenia, keď do nich v pondelok v newyorskej štvrti Brooklyn narazilo sťahovacie auto. V utorok o tom informovala miestna polícia. TASR správu prevzala z agentúry AFP.



Vodič sťahovacieho auta najprv narazil do niekoľkých ľudí, na čo ho polícia zastavila. S vozidlom však ušiel a počas policajnej naháňačky vrazil do ďalších osôb. Následne bol zadržaný.



Hovorca newyorskej polície uviedol, že tri osoby, ktoré páchateľ zrazil, sa viezli na elektrických bicykloch alebo skútroch. Dodal, že bližšie informácie o nehode nemôže poskytnúť, keďže je predmetom vyšetrovania. Polícia však vodiča identifikovala ako približne 60-ročného muža zo štátu Nevada, o ktorom mali záznamy tamojšie úrady.



Podľa miestnych médií bol jedným zo zrazených policajt. Mŕtvym má byť 44-ročný muž, ktorý v čase nehody išiel na elektrickom bicykli.



Agentúra AFP pripomína, že incident sa odohral v ten istý deň, keď sa začalo súdne pojednávanie s mužom z Uzbekistanu, ktorý v roku 2017 prenajatým nákladným autom vrazil do ľudí na cyklistickom chodníku v štvrti Manhattan a osem osôb usmrtil. Vyhlásil vtedy, že konal v mene Islamského štátu.



Polícia však uviedla, že v prípade pondelňajšej nehody nič nenasvedčuje tomu, že by súvisela s terorizmom.