Muž našiel citlivé vojenské dokumenty rozhádzané na ulici v Newcastli

Londýn 28. marca (TASR) - Britské ministerstvo obrany v piatok uviedlo, že začalo vyšetrovanie po tom, čo futbalový fanúšik našiel na ulici v Newcastli hromadu papierov s potenciálne dôvernými vojenskými informáciami Británie. TASR o tom informuje podľa správ agentúry AFP a denníka The Guardian.



Dokumenty, mnohé z nich roztrhané, obsahovali podrobnosti o hodnostiach vojakov, e-mailové adresy, plány zmien, záznamy o vydávaní zbraní a informácie o prístupe do vojenských zariadení.



Muž tieto dokumenty našiel 16. marca cestou na futbalový zápas. Armádne dokumenty sa nachádzali na chodníku a pri zaparkovaných autách a podľa muža, ktorý ich našiel, sa vysypali z čierneho odpadkového vreca. Na niektorých dokumentoch bolo označenie „OFICIÁLNE - CITLIVÉ“.



Na jednom dokumente bol nadpis „Kľúče od zbrojnice a kódy IDS“, čo je podľa AFP zjavný odkaz na systém detekcie narušiteľov.



The Guardian informoval, že všetky dokumenty zrejme súvisia s plukmi v posádke Catterick v grófstve Severný Yorkshire. Bezpečnostný konzultant Gary Hibberd však pre AFP povedal, že informácie v dokumentoch môžu ohroziť širšiu národnú bezpečnosť.



„Vplyv a rozsah tejto udalosti je dosť veľký – nie je to iba omyl. Bude sa to vyšetrovať na najvyšších úrovniach armády,“ vyhlásil Hibberd.



Hovorca ministerstva obrany uviedol, že túto udalosť naliehavo vyšetrujú. Záležitosť je podľa neho predmetom interného vyšetrovania.



Northumbrijská polícia oznámila, že policajtov na nález v okrese Scotswood upozornili a dokumenty odovzdali ministerstvu obrany.



Hovorca britského premiéra Keira Starmera povedal, že „v reakcii na akékoľvek potenciálne porušenie informačného systému budú prijaté príslušné opatrenia“.



AFP pripomína, že vládne usmernenia Británie stanovujú, že citlivé dokumenty by sa mali zničiť, napríklad spáliť alebo skartovať. Dôverné dokumenty sa však už aj v minulosti objavili na neobvyklých miestach. Jeden z najznámejších prípadov je podľa AFP z roku 2008, keď britský štátny zamestnanec nechal fascikel s dokumentmi spravodajských služieb označený ako „Prísne tajné“ na sedadle vlaku v Londýne.