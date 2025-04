Muž neprávom deportovaný do salvádorskej väznice je údajne v bezpečí

Washington 13. apríla (TASR) - Muž neprávom deportovaný z amerického štátu Maryland do salvádorskej väznice je nažive a v bezpečí, potvrdil v sobotu americkému súdu podľa agentúry AP zástupca ministerstva zahraničných vecí Michael Kozak, informuje TASR.



Podľa vyhlásenia ministerstva je dvadsaťdeväťročný salvádorsky prisťahovalec Kilmar Abrego Garcia zadržaný „na základe zvrchovanej vnútroštátnej právomoci Salvádoru.“ Americký prezident Donald Trump na svojej sociálnej sieti Truth Social uviedol, že ďalší osud ľudí deportovaných z USA do salvádorskej väznice je v rukách Salvádoru a jeho prezidenta.



Najvyšší súd Spojených štátov vo štvrtok oznámil, že administratíva prezidenta Trumpa musí uľahčiť návrat imigranta späť do krajiny.



Vláda USA tiež podľa agentúry neuviedla, aké kroky podniká na návrat muža, napriek tomu, že to výslovne požadovala federálna sudkyňa Paula Xinisová. Tá vydala rozhodnutie, aby administratíva denne podrobne informovala o tom, kde sa muž nachádza, v akom je stave, a aké konkrétne opatrenia sa prijímajú na jeho návrat.



Abrego Garcia žil v Spojených štátoch legálne a s pracovným povolením. Minulý mesiac bol spolu s viac než 200 ďalšími osobami deportovaný z krajiny. V Salvádore sú väznení v „centre pre zadržiavanie teroristov“. Zariadenie je známe tvrdými podmienkami a krajina tam zadržiava tisíce osôb podozrivých z členstva v gangoch. Prípad vyvolal kritiku a znepokojenie zo strany ľudskoprávnych organizácií i verejnosti, píše AP.



Americká administratíva tvrdí, že Abrego Garcia je členom gangu MS-13, hoci nikdy nebol obvinený ani odsúdený za trestný čin. Jeho právnici zdôrazňujú, že neexistujú žiadne dôkazy na takéto tvrdenia. Podľa súdnych dokumentov žil muž v Spojených štátoch približne 14 rokov, počas ktorých pracoval v stavebníctve, oženil sa a staral sa o tri deti so zdravotným postihnutím.