Muž obvinený z úniku dokumentov zverejňoval citlivé informácie už skôr

Washington 22. apríla (TASR) - Zamestnanec Vzdušných síl Národnej gardy USA Jack Teixeira, obvinený z nedávneho úniku tajných dokumentov amerického ministerstva obrany, zrejme zverejňoval na internete citlivé informácie o dlhé mesiace skôr a v oveľa väčšom rozsahu, než sa doteraz predpokladalo. V sobotu to napísal denník The New York Times (NYT) a následne portál britskej televízie Sky News.



Teixeira čelí v USA obvineniu zo špionáže, keďže v malej online hráčskej skupine sa objavili uniknuté citlivé dokumenty Pentagónu. Internetovú skupinu viedol tento mladík - člen gardy so špecializáciou na spravodajskú činnosť.



Medzi uniknutými dokumentmi boli také, podľa ktorých na Ukrajine operujú západné špeciálne sily a obsahovali aj podrobnosti o plánovanej protiofenzíve ukrajinských síl.



Priatelia tvrdili, že Teixeira sa členom online skupiny chválil, že má prístup k utajovaným informáciám, a následne tejto malej uzavretej skupine poskytol fotografie dokumentov.



Denník NYT však teraz v novej správe píše, že online profil zodpovedajúci 21-ročnému Teixeirovi zverejňoval tajné americké dokumenty aj oveľa väčšej skupine a oveľa skôr - začal s tým krátko po spustení invázie Ruska na Ukrajine.



Podľa denníka NYT tieto dokumenty obsahovali podrobnosti o obetiach medzi ruskými a ukrajinskými vojakmi, o činnosti ruských špionážnych služieb a aktuálne informácie o pomoci poskytovanej Ukrajine.



Voči Teixeirovi, ktorého zatkli minulý týždeň vo štvrtok, vzniesli jedno obvinenie z porušenia zákona o špionáži, konkrétne za nezákonné kopírovanie a premiestňovanie citlivých vládnych materiálov o obrane, a aj druhé obvinenie týkajúce sa prenosu obranných materiálov na nepovolené miesto.



Podľa právnych expertov mu môžu hroziť aj ďalšie obvinenia, v závislosti od toho, aké dôkazy budú proti nemu zhromaždené. Ak ho uznajú za vinného z porušenia zákona o špionáži, hrozí mu až desaťročné väzenie.