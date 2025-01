Muž obvinený z upálenia ženy v newyorskom metre sa postaví pred súd

New York 7. januára (TASR) - V utorok je predvolaný pred súd Sebastian Zapeta pre obvinenia z upálenia spiacej ženy vo vlaku newyorského metra. V prípade uznania viny za vraždu a podpaľačstvo mu hrozí doživotie bez možnosti podmienečného prepustenia. TASR píše podľa správ agentúry AP.



Prokurátori tvrdia, že 22. decembra úmyselne podpálil Debrinu Kawamovú v metre na brooklynskej stanici Coney Island. Zapeta následne plamene rozdúchal košeľou a potom si sadol na lavičku na nástupišti a sledoval, ako obeť horí.



Obvinený sa polícii údajne priznal, že je mužom na fotografiách a videozáznamoch z bezpečnostných kamier zachytávajúcich útok. Dodal však, že vypil veľa alkoholu a nepamätá si, čo sa stalo.



Zapeta je pôvodom guatemalský občan a do USA podľa úradov opätovne nelegálne vstúpil po deportácii z roku 2018. Debrina Kawamová pochádza z New Jersey a podľa polície je posledných niekoľko rokov bez domova. Úrady údajne informovali jej rodinu už v deň nešťastia.



Aj keď tento typ zločinu v metre je v Spojených štátoch stále pomerne zriedkavý, rozvírilo to diskusiu o bezpečnosti systému hromadnej dopravy v krajine. Údaje newyorskej polície zverejnené v pondelok ukázali pokles kriminality v mestskej doprave za rok 2024 o 5,4 percenta v porovnaní s rokom 2023.



Komisárka newyorskej polície Jessica Tischová vyhlásila, že cestujúci sa napriek "necítia bezpečne". Vo vlakoch metra sa preto zvýšil počet policajtov o viac ako 200 a 50 staníc s najvyššou kriminalitou v meste častejšie kontrolujú policajné hliadky.