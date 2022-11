Muž obvinený z útoku na Pelosiho bol na samovražednej misii

San Francisco 2. novembra (TASR) - Muž obvinený z napadnutia Paula Pelosiho - manžela predsedníčky americkej Snemovne reprezentantov Nancy Pelosiovej - bol počas útoku na samovražednej misii a plánoval napadnúť aj ďalších politikov. TASR o tom informuje podľa stredajšej správy agentúry AFP.



David DePape (42) bol zadržaný minulý týždeň po tom, čo sa vlámal do domu Pelosiovcov v San Franciscu s úmyslom napadnúť Pelosiovú. Ako sám povedal vyšetrovateľom, plánoval Pelosiovú zajať a zlomiť jej kolená. V dome však našiel iba jej 82-ročného manžela Paula, ktorého napadol kladivom.



V nových súdnych spisoch prokuratúra uvádza, že DePape povedal vyšetrovateľom, že "mu bolo zle z klamstiev Washingtonu" a že si určil niekoľko cieľov vrátane miestneho profesora, vysokopostavených miestnych aj federálnych politikov a ich príbuzných.



"Nechcel som mu naozaj ublížiť, ale viete, bola to samovražedná misia," povedal DePape policajtom počas toho, ako ho zadržiavali.



Podľa dokumentov prokuratúry Pelosi sa prebudil v piatok skoro ráno a nad sebou uvidel muža s kladivom a plastovými vreckami. DePape mu povedal, že prišiel nájsť predsedníčku americkej Snemovne reprezentantov, pretože "je druhá v poradí na úrad prezidenta" a "musíme ich všetkých zlikvidovať".



Pelosimu sa podarilo privolať políciu a otvoriť vchodové dvere. DePape však ešte do príchodu polície udrel manžela političky do hlavy kladivom, v dôsledku čoho bol Pelosi zakrvavený a na tri minúty stratil vedomie.



DePape čelí v súvislosti s útokom viacerým obvineniam. Na úrovni štátu Kalifornia bol obvinený z pokusu o vraždu, vlámania, útoku so smrtiacou zbraňou, týrania staršej osoby, neoprávneného zadržiavania staršej osoby a ohrozenia verejného činiteľa a jeho rodiny. Na federálnej úrovni bol obvinený z pokusu o únos americkej predstaviteľky a z napadnutia jej rodinného príslušníka.