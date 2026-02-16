< sekcia Zahraničie
Muž obvinený z útoku na pláži v Sydney sa prvýkrát objavil na súde
Dvaja muži - otec a syn - zastrelili 14. decembra na pláži Bondi počas oslavy židovského sviatku Chanuka 15 ľudí.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Sydney 16. februára (TASR) - Muž obvinený z útoku na pláži Bondi v austrálskom Sydney sa v pondelok objavil na súde, kde sa konalo prvé verejné pojednávanie. Naveed Akram sa naň pripojil na diaľku. Obvinený je zo spáchania teroristického činu, 15 prípadov vraždy a ďalších trestných činov. Informovala o tom agentúra AFP, píše TASR.
Dvaja muži - otec a syn - zastrelili 14. decembra na pláži Bondi počas oslavy židovského sviatku Chanuka 15 ľudí. Policajti na mieste činu zastrelili otca Sajida Akrama a zranili jeho syna Naveeda. Pri útoku sa podľa úradov zrejme inšpirovali teroristickou organizáciou Islamský štát, ktorá ich konanie privítala.
Mladšieho z útočníkov austrálska polícia obvinila z celkovo 59 trestných činov vrátane 15 vrážd, 40 ublížení na zdraví s úmyslom zabiť a zo spáchania teroristického činu.
Na súde sa Naveed Akram objavil na približne päť minút prostredníctvom videospojenia z väznice s maximálnym stupňom stráženia Goulburn Correctional Centre, kde je zadržiavaný vo vyšetrovacej väzbe. Podľa miestnych médií počas pojednávania väčšinou mlčal a jedným slovom prehovoril iba potvrdenie, že počul diskusiu o predĺžení zákazu zverejňovania informácií o obetiach.
Akramov právnik Ben Archbold uviedol, že jeho klienta zadržiavajú vo „veľmi ťažkých podmienkach“. Ešte je podľa neho priskoro hovoriť o tom, akú obhajobu zvolí a či Akram prizná svoju vinu. Najbližšie sa pred súd postaví 9. marca.
Pondelňajšie pojednávanie sa zaoberalo predovšetkým technickými záležitosťami, ako je utajenie totožnosti niektorých obetí najhoršej masovej streľby v Austrálii za takmer tri desaťročia. Medzi nimi bol 87-ročný preživší holokaustu, manželský pár, ktorý zastrelili pri pokuse zastaviť zastaviť jedného zo útočníkov, a desaťročné dievča Matilda.
Dvaja muži - otec a syn - zastrelili 14. decembra na pláži Bondi počas oslavy židovského sviatku Chanuka 15 ľudí. Policajti na mieste činu zastrelili otca Sajida Akrama a zranili jeho syna Naveeda. Pri útoku sa podľa úradov zrejme inšpirovali teroristickou organizáciou Islamský štát, ktorá ich konanie privítala.
Mladšieho z útočníkov austrálska polícia obvinila z celkovo 59 trestných činov vrátane 15 vrážd, 40 ublížení na zdraví s úmyslom zabiť a zo spáchania teroristického činu.
Na súde sa Naveed Akram objavil na približne päť minút prostredníctvom videospojenia z väznice s maximálnym stupňom stráženia Goulburn Correctional Centre, kde je zadržiavaný vo vyšetrovacej väzbe. Podľa miestnych médií počas pojednávania väčšinou mlčal a jedným slovom prehovoril iba potvrdenie, že počul diskusiu o predĺžení zákazu zverejňovania informácií o obetiach.
Akramov právnik Ben Archbold uviedol, že jeho klienta zadržiavajú vo „veľmi ťažkých podmienkach“. Ešte je podľa neho priskoro hovoriť o tom, akú obhajobu zvolí a či Akram prizná svoju vinu. Najbližšie sa pred súd postaví 9. marca.
Pondelňajšie pojednávanie sa zaoberalo predovšetkým technickými záležitosťami, ako je utajenie totožnosti niektorých obetí najhoršej masovej streľby v Austrálii za takmer tri desaťročia. Medzi nimi bol 87-ročný preživší holokaustu, manželský pár, ktorý zastrelili pri pokuse zastaviť zastaviť jedného zo útočníkov, a desaťročné dievča Matilda.