Muž obvinený z útoku na Rushdieho pred súdom trval na svojej nevine

New York 18. augusta (TASR) - Hadi Matar, ktorý vážne poranil spisovateľa Salmana Rushdieho vo štvrtok pred súdom v New Yorku trval na svojej nevine. Sudca odmietol jeho prepustenie na kauciu. TASR o tom informuje na základe správ z agentúr AP a AFP.



Matar (24) minulý piatok pobodal spisovateľa krátko pred prednáškou v americkom štáte New York. Čelí obvineniu z pokusu o vraždu a násilného útoku. Na štvrtkovom pojednávaní však prostredníctvom svojho právnika uviedol, že je nevinný.



Právnik sa usiloval dosiahnuť jeho prepustenie na kauciu, sudca mu však odmietol vyhovieť.



Rushdie (75) sa chystal minulý týždeň v meste Chautauqua v americkom štáte New York prednášať o umeleckej slobode, keď na pódium vtrhol Matar a s nožom zaútočil na spisovateľa. Rushdie sa v súčasnosti zotavuje zo zranení v nemocnici v štáte Pennsylvánia.



Pri útoku bol vážne zranený: čepeľ noža mu poškodila pečeň a má prerušené nervy v ruke a oku, uviedol jeho literárny agent. O zranené oko pravdepodobne prišiel.