Muž obvinený z útoku na Rushdieho sa na súde vyhlásil za nevinného

New York 14. augusta (TASR) - Hadi Matar, ktorého polícia v súvislosti s útokom na spisovateľa Salmana Rushdieho obvinila z pokusu o vraždu druhého stupňa, sa v sobotu na súde vyhlásil za nevinného. TASR správu prevzala od agentúry AP.



"Bol to cielený, nevyprovokovaný a vopred naplánovaný útok," vyhlásil prokurátor okresu Chautauqua Jason Schmidt. Dodal, že obvinený si všetko dopredu pripravil – vstupenku na prednášku si zakúpil v predstihu, na miesto konania udalosti pricestoval deň vopred a preukázal sa falošným dokladom totožnosti.



Matarov obhajca ex offo Nathaniel Barone sa sťažoval, že úradom trvalo príliš dlho, kým postavili Mataru pred sudcu, pričom dodal, že obvinený má "ústavné právo na prezumpciu neviny".



Podľa americkej televízie NBC News, ktorá citovala orgány činné v trestnom konaní priamo oboznámené s vyšetrovaním, 24-ročný Matar z mesta Fairview v americkom štáte New Jersey sympatizuje so šiitským (islamským) extrémizmom a s Iránskymi revolučnými gardami, ktoré sú elitnou zložkou iránskych ozbrojených síl.



K útoku na Rushdieho došlo v piatok v kultúrnom centre v meste Chautauqua v štáte New York a 75-ročný spisovateľ, ktorý tam mal mať prednášku, utrpel ťažké zranenia.



Stále je napojený na umelú pľúcnu ventiláciu a zrejme príde o oko, uviedol jeho agent Andrew Wylie. Autor románu Satanské verše má aj pretrhnuté nervy v ruke a poškodenú pečeň.