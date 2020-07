Muž obvinený z útoku v Nemecku vyjadril ľútosť i rasistické postoje

Magdeburg 21. júla (TASR) - Muž obžalovaný z krajne pravicového útoku na synagógu v nemeckom meste Halle z októbra 2019 v utorok pred súdom vyjadril ľútosť v súvislosti so zabitím okoloidúcej, informovala agentúra DPA.



Stephan Balliet podľa DPA takisto jasne vyjadril svoje antisemitské a rasistické postoje. Použil pri tom hanlivé výrazy v súvislosti s migrantmi v dedine v nemeckej spolkovej krajine Sasko-Anhaltsko, kde aj on sám žil.



Pred výpoveďou prečítali text obžaloby, podľa ktorého Balliet 40-ročnú ženu považoval za podradnú a odoprel jej právo na život. Svoju druhú obeť, 20-ročného muža, údajne považoval za moslima.



Ozbrojený útočník sa vlani 9. októbra - na židovský sviatok Jom kipur - pokúsil dostať v meste Halle do budovy synagógy. Podľa prokuratúry bolo jeho cieľom zastreliť čo najviac z 52 ľudí, ktorí sa tam v tom čase nachádzali.



Keď sa mu nepodarilo vojsť do budovy cez zabarikádované dvere, zavraždil pri úteku z miesta činu dvoch ľudí - neďaleko synagógy 40-ročnú ženu a v predajni s kebabom 20-ročného muža. Polícia ho zadržala o hodinu a pol neskôr približne 50 kilometrov od Halle. Išlo o jeden z najhorších antisemitských útokov v nemeckých povojnových dejinách.



Muž čelí tiež obvineniam z podnecovania k nenávisti, ublíženia na zdraví a vydierania. Podľa prokuratúry konal na základe "antisemitského, rasistického a xenofóbneho presvedčenia".



V prípade uznania za vinného mu hrozí doživotný trest odňatia slobody. Balliet sa k väčšine obvinení priznal.



Obžaloba bola podaná 16. apríla na súde v Naumburgu, ležiacom približne 75 kilometrov južne od Halle.



Proces bude pokračovať v stredu, keď by mali súdu v Magdeburgu okrem iného premietnuť videonahrávky z útoku.