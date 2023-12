Muž obvinený z výbuchov na železnici bude do 30. januára vo väzbe

Moskva 9. decembra (TASR) - Okresný súd v juhosibírskom meste Omsk v ázijskej časti Ruska vzal do 30. januára do väzby bieloruského občana Siarheja Jeramejeva, ktorý je obvinený, že koncom novembra vyhodil do vzduchu dva vlaky na bajkalsko-amurskej železničnej magistrále (BAM).



Britská stanica BBC v sobotu s odvolaním sa na ruskú tlačovú agentúru TASS informovala, že Jeramejev na súde vypovedal, že chcel paralyzovať dopravu na železnici, aby narušil prepravu vojenského nákladu. Tvrdil, že "munícia sa teraz prepravuje najmä po BAM-e", preto hlavným cieľom akcie bolo zabrániť jej prevozu.



Z vyšetrovania podľa TASS vyplýva, že v októbri a novembri tohto roku členovia nemenovanej organizovanej zločineckej skupiny boli v kontakte s Jeramejevom a odovzali mu najmenej sedem neidentifikovaných výbušných zariadení. Tieto výbušniny Jeramejev prevzal v Bielorusku a previezol na Ďaleký východ.



V noci 30. novembra došlo v Severomujskom tuneli na BAM-e k výbuchu a následne začala horieť jedna z cisterien nákladného vlaku. Dispečeri ostatné vlaky odklonili, ale na obchádzkovej trase vybuchla výbušnina nastražená v ďalšom vlaku.



Ukrajinské médiá s odvolaním sa na dobre informované zdroje uviedli, že za operáciou môže byť ukrajinská tajná služba SBU. Samotná SBU sa k zodpovednosti za výbuchy neprihlásila, dodala v sobotu stanica Rádio Sloboda.



Agenti ruskej FSB zadržali Jeramejeva - bieloruského občana žijúceho v Litve- 7. decembra. Podľa FSB zadržaný priznal vinu a uviedol, že údajne konal pod kontrolou ukrajinských tajných služieb.



Ukrajinské médiá pripomenuli, že tunel Severomujskij, ktorý sa nachádza na území Buriatska, sa okrem iného využíva na prevoz vojenského nákladuy.



Tento tunel bol otvorený v roku 2003 a je najdlhším železničným tunelom v Rusku - jeho dĺžka je viac ako 15 kilometrov.