Muž obvinený zo streľby na vojakov Národnej gardy poprel svoju vinu
Čelí obvineniam z vraždy prvého stupňa, držby strelnej zbrane počas násilného zločinu a ozbrojeného napadnutia so zámerom usmrtenia.
Autor TASR
Washington 2. decembra (TASR) - Muž obvinený zo streľby na dvoch príslušníkov Národnej gardy vo Washingtone v utorok poprel svoju vinu. Čelí obvineniam z vraždy prvého stupňa, držby strelnej zbrane počas násilného zločinu a ozbrojeného napadnutia so zámerom usmrtenia. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AP.
Podozrivý 29-ročný afganský imigrant Ramhánulláh Lakanwál sa v utorok po prvýkrát objavil pred súdom prostredníctvom videohovoru z nemocničného lôžka. Počas incidentu bol postrelený a teraz je hospitalizovaný. Jeho advokát vyhlásil, že popiera svoju vinu z obvinení v prípade streľby 26. novembra.
Postrelená 20-ročná vojačka Sarah Beckstromová na druhý deň zraneniam podľahla. Úrad generálnej prokurátorky USA pre okres Columbia Jeanine Pirrovej v piatok informoval o rozšírení obvinení o vraždu prvého stupňa.
Druhým postreleným je 24-ročný seržant Andrew Wolfe a jeho stav je stále kritický. Bližšie informácie o možnom motíve útoku nie sú známe.
Známi zadržaného strelca tvrdia, že slúžil v jednotke afganskej armády podporovanej americkou Ústrednou spravodajskou službou (CIA) a v septembri 2021 imigroval do Spojených štátov. Federálni prokurátori uviedli, že to bolo v rámci programu Operation Allies Welcome. Cieľom bolo pomôcť Afgancom, ktorí spolupracovali s Američanmi, keď moc v krajine v roku 2021 opäť prevzalo militantné hnutie Taliban.
