Muž obvinený zo založenia ničivého požiaru v LA zostane vo väzbe
Autor TASR
Washington 9. októbra (TASR) - Federálny sudca na Floride vo štvrtok ponechal vo väzbe muža obvineného v prípade smrtiaceho požiaru v losangeleskej štvrti Pacific Palisades. Prokurátor uviedol, že muž má podpaľačské sklony a jeho rodina sa obáva o jeho upadajúce duševné zdravie. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AP.
Federálni predstavitelia povedali, že obvinený Jonathan Rinderknecht na Nový rok založil malý požiar, ktorý tlel pod zemou. Plamene sa rozhoreli až o týždeň neskôr a zachvátili pobrežnú štvrť, kde žije mnoho bohatých a slávnych osobností z Los Angeles. Požiar si vyžiadal 12 obetí v Pacific Palisades a Malibu a bol jedným z dvoch, ktoré vypukli 7. januára. Zahynulo počas nich viac ako 30 ľudí a zničených bolo vyše 17.000 domov a budov.
Asistentka amerického prokurátora Rachel Lyonsová na súde v meste Orlando uviedla, že pri Rinderknechtovi existuje riziko úteku, pretože má rodinu vo Francúzsku a hovorí po francúzsky.
Rinderknecht sa pred piatimi mesiacmi presťahoval do domu svojej sestry a švagra na Floride. Odvtedy však pár z domu odišiel a zo strachu o svoju bezpečnosť začali proti nemu konanie na vysťahovanie. Minulý mesiac bola polícia privolaná do domu dvakrát, píše AP. Federálna pomocná obhajkyňa tvrdí, že muž nie je nebezpečný a že rodina ho podporuje.
Úrady zadržali Rinderknechta v utorok na Floride. Vo väzbe by mal zostať až do pojednávania, ktoré je naplánované na 17. októbra, kedy prokurátori predložia dôkazy k prípadu.
