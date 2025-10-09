Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Muž obvinený zo založenia ničivého požiaru v LA zostane vo väzbe

Táto nedatovaná fotografia poskytnutá Úradom prokurátora USA ukazuje Jonathana Rinderknechta, podozrivého z požiaru v Palisades. Foto: TASR/AP

Federálni predstavitelia povedali, že obvinený Jonathan Rinderknecht na Nový rok založil malý požiar, ktorý tlel pod zemou.

Autor TASR
Washington 9. októbra (TASR) - Federálny sudca na Floride vo štvrtok ponechal vo väzbe muža obvineného v prípade smrtiaceho požiaru v losangeleskej štvrti Pacific Palisades. Prokurátor uviedol, že muž má podpaľačské sklony a jeho rodina sa obáva o jeho upadajúce duševné zdravie. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AP.

Federálni predstavitelia povedali, že obvinený Jonathan Rinderknecht na Nový rok založil malý požiar, ktorý tlel pod zemou. Plamene sa rozhoreli až o týždeň neskôr a zachvátili pobrežnú štvrť, kde žije mnoho bohatých a slávnych osobností z Los Angeles. Požiar si vyžiadal 12 obetí v Pacific Palisades a Malibu a bol jedným z dvoch, ktoré vypukli 7. januára. Zahynulo počas nich viac ako 30 ľudí a zničených bolo vyše 17.000 domov a budov.

Asistentka amerického prokurátora Rachel Lyonsová na súde v meste Orlando uviedla, že pri Rinderknechtovi existuje riziko úteku, pretože má rodinu vo Francúzsku a hovorí po francúzsky.

Rinderknecht sa pred piatimi mesiacmi presťahoval do domu svojej sestry a švagra na Floride. Odvtedy však pár z domu odišiel a zo strachu o svoju bezpečnosť začali proti nemu konanie na vysťahovanie. Minulý mesiac bola polícia privolaná do domu dvakrát, píše AP. Federálna pomocná obhajkyňa tvrdí, že muž nie je nebezpečný a že rodina ho podporuje.

Úrady zadržali Rinderknechta v utorok na Floride. Vo väzbe by mal zostať až do pojednávania, ktoré je naplánované na 17. októbra, kedy prokurátori predložia dôkazy k prípadu.
