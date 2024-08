Muž obžalovaný z útoku na dánsku premiérku vyhlásil, že je nevinný

Kodaň 6. augusta (TASR) - Muž z Poľska obžalovaný v prípade napadnutia dánskej premiérky v utorok pred súdom uviedol, že je nevinný. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Poliak v júni iba dva dni pred voľbami do Európskeho parlamentu zaútočil na predsedníčku vlády Mettu Frederiksenovú počas náhodného stretnutia na ulici v Kodani, čo vyvolalo obavy o bezpečnosť verejných činiteľov v Dánsku. Premiérka pri tom utrpela ľahké zranenia a následne zrušila svoj denný program.



Tridsaťdeväťročný obžalovaný pred súdom povedal, že Frederiksenovú spoznal, no poprel, že by sa jej vôbec dotkol, informovala dánska televízia TV2. Bezprostredne si nespomína na detaily incidentu, keďže bol v tom čase pod vplyvom alkoholu.



Jeden z ochrankárov premiérky na súde povedal, že Poliak ženu naozaj udrel. Frederiksenová sa na pojednávanie pravdepodobne nedostaví.



Obžalovaný uviedol, že v Dánsku žije už od roku 2019. Na súde sa tiež priznal k podvodu či obnažovaniu, no ďalšie obvinenia poprel. Verdikt súdu bude v tomto prípade známy najskôr v stredu.



Incident sa stala po sérii útokov na európskych politikov z celého politického spektra pred júnovými voľbami do Európskeho parlamentu, pripomína AFP. V polovici mája bol aj na slovenského premiéra Roberta Fica spáchaný atentát počas výjazdového rokovania vlády v Handlovej. O mesiac neskôr došlo k streľbe na bývalého prezidenta USA Donalda Trumpa.