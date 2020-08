Muž obžalovaný z útoku v Halle mal v počítači extrémistický obsah

Magdeburg 26. augusta (TASR) - Muž obžalovaný z útoku na synagógu vo východonemeckom meste Halle mal vo svojom počítači uložené množstvo záberov a videí s rasistickými, fašistickými a antisemitskými motívmi. Počas prebiehajúceho súdneho procesu to v stredu uviedli viacerí znalci Spolkového kriminálneho úradu (BKA), ktorí v uplynulých mesiacoch vyhodnocovali elektronické dôkazy.



Okrem súborov, ktoré muž zverejnil na internete tesne pred útokom, vrátane jeho manifestu a rozhovoru so sebou samým, našli experti z BKA podľa agentúry DPA aj výňatky z takzvaných imageboardov, čo je typ internetového fóra, na ktorom sa okrem diskusie publikujú aj obrázky. Podľa odborníkov ide o obsah typický pre on-line komunitu krajne pravicových extrémistov, ktorí si na internete takéto obrázky často vymieňajú.



V jeho počítači a externých diskoch znalci tiež objavili obrázky z komiksov, niektoré s fašistickými symbolmi, ako aj videá či obrázky propagujúce násilie a linky na takzvaný darknet.



Ozbrojený 28-ročný nemecký občan Stephan Balliet sa vlani 9. októbra — na židovský sviatok Jom kipur — pokúsil v Halle dostať do synagógy. Podľa prokuratúry bolo jeho cieľom zastreliť čo najviac z 52 ľudí, ktorí sa tam v tom čase nachádzali.



Keď sa mu to nepodarilo, zavraždil pri úteku z miesta činu dvoch ľudí — neďaleko synagógy 40-ročnú ženu a v predajni s kebabom 20-ročného muža. Svoj čin streamoval naživo cez internet. Polícia ho zadržala o hodinu a pol neskôr približne 50 kilometrov od Halle.



Balliet je obžalovaný z dvojnásobnej vraždy a pokusu o vraždu 68 ľudí a čelí tiež obvineniam z podnecovania k nenávisti, ublíženia na zdraví a vydierania.



Proces s Ballietom sa začal 21. júla na vyššom krajinskom súde v meste Naumburg. Z priestorových dôvodov prebieha pojednávanie na krajinskom súde v Magdeburgu.