Muž plánujúci útok na izraelské veľvyslanectvo bol odmietnutý azylant

Berlín 20. októbra (TASR) – Zadržaný sympatizant s teroristickou organizáciou Islamský štát plánujúci útok na izraelské veľvyslanectvo v Berlíne bol Líbyjčan, ktorého žiadosť o azyl bola odmietnutá. TASR informuje na základe správy agentúry DPA.



Muž prišiel do Nemecka v novembri 2022, žiadosť o azyl si podal v januári 2023. Žiadosť bola o osem mesiacov neskôr zamietnutá a muž sa proti rozhodnutiu neodvolal, uvádza DPA s odvolaním na správu zverejnenú v bulvárnom denníku Bild.



Podľa denníka Bild k zadržaniu podozrivého došlo v meste Bernau na predmestí Berlína. Políciu k podozrivému priviedol tip od nemenovaných zahraničných spravodajských služieb.



Vyhosteniu osôb z Nemecka do Líbye nič nebráni, no vynucovanie dodržiavania deportácií je náročné z dôvodu nefunkčnosti štátneho aparátu severoafrickej krajiny, píše DPA.