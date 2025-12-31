Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Muž po odopretí vyšetrenia v nemocnici napadol páčidlom piatich ľudí

Ilustračná snímka. Foto: TASR

Polícia uviedla, že 20-ročný muž afganského pôvodu prišiel do nemocnice v meste Newton-le-Willows a požiadal o vyšetrenie. Personál muža však odmietol a poprosil ho, aby odišiel.

Londýn 31. decembra (TASR) - Muž v nemocnici na severozápade Anglicka v utorok napadol zrejme páčidlom piatich ľudí. Podľa miestnej polície sa rozčúlil po tom, čo mu zamietli žiadosť o vyšetrenie. TASR o tom informuje podľa správy televízie BBC.

Polícia uviedla, že 20-ročný muž afganského pôvodu prišiel do nemocnice v meste Newton-le-Willows a požiadal o vyšetrenie. Personál muža však odmietol a poprosil ho, aby odišiel. Muž sa následne rozčúlil, poškodil recepčný pult a napadol ľudí v okolí. Nikto pri útoku netrpel život ohrozujúce zranenia a polícia muža zakrátko zadržala.

Dostali sme hlásenie o mužovi, ktorý sa v nemocnici správal agresívne a napadol niekoľko ľudí. Policajti okamžite zasahovali a muž bol rýchlo lokalizovaný a zadržaný. V nemocnici zasahovali záchranári a zraneným poskytli prvú pomoc,“ uviedla miestna polícia.
.

