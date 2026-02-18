< sekcia Zahraničie
Muž počas hokejového zápasu zastrelil exmanželku i syna
Viacero osôb strelca potom premohlo, ten však vzápätí vytiahol ďalšiu zbraň, ktorou sa zastrelil.
Autor TASR
Pawtucket 18. februára (TASR) - Po smrtiacej streľbe počas hokejového zápasu v americkom štáte Rhode Island polícia identifikovala v utorok podozrivého 56-ročného muža. TASR o tom informuje podľa správy agentúry DPA.
Muž zastrelil v meste Pawtucket svoju exmanželku a syna. Viacero osôb strelca potom premohlo, ten však vzápätí vytiahol ďalšiu zbraň, ktorou sa zastrelil.
Jeho exmanželka zahynula na mieste streľby, syn podľahol zraneniam neskôr v nemocnici. Ďalší traja zranení ľudia sú v kritickom stave. Ide o rodičov exmanželky a ich rodinného priateľa, spresnila polícia.
Rodina si v pondelok miestneho času v športovej hale chcela pozrieť hokejový zápas stredoškolských tímov.
Motív páchateľa nebol bezprostredne známy. Polícia predtým uviedla, že v prípade vypočúva stovky svedkov a vyhodnocuje videomateriál.
Incident bol súčasťou „národnej krízy násilia páchaného strelnými zbraňami,“ vyhlásil starosta Pawtucketu Donald Grebien. Polícia požiadala ľudí, aby na sociálnych sieťach nezdieľali videá z incidentu. Zápas bol vysielaný naživo.
Polícia identifikovala strelca ako 56-ročného Roberta Dorgana, píše agentúra AP. Obeťami sú jeho exmanželka Rhonda a dospelý syn Aidan. Dorgan bol známy aj pod menami Roberta Esposito a Roberta Dorgano, uviedli úrady.
Rodová identita bola zrejme jedným z faktorov, kvôli čomu Dorganova manželka v roku 2020 po takmer 30 rokoch manželstva podala žiadosť o rozvod. Súdne dokumenty ukazujú, že Rhonda Dorganová pôvodne uviedla ako dôvody podania žiadosti „operácia zmeny pohlavia, narcistické črty a poruchy osobnosti“, ale tieto údaje prečiarkla a napísala „neprekonateľné rozdiely, ktoré spôsobili nenapraviteľný rozpad manželstva“.
Kolegovia strelca uviedli, že mal „zlú povahu“, dodáva AP.
