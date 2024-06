Muž podozrivý z napadnutia dánskej premiérky bude vo väzbe do 4. júla

Kodaň 20. júna (TASR) - Muž z Poľska, ktorého podozrievajú z napadnutia dánskej premiérky Mette Frederiksenovej, zostane vo väzbe do 4. júla. Vo štvrtok o tom rozhodol súd v Kodani, informuje TASR podľa agentúry AFP.



Podozrivým z fyzického útoku, ktorý sa odohral 7. júna, je 39-ročný Poliak. Polícia ho zadržala bezprostredne po incidente. Frederiksenová vtedy kráčala centrom Kodane, keď ju muž udrel. Utrpela pri tom ľahké zranenia a zrušila svoj denný program.



"Kodanský súd rozhodol ponechať podozrivého vo väzbe do 4. júla," uviedol predstaviteľ súdu pre agentúru AFP po pojednávaní, ktoré trvalo menej než hodinu.



Muž zodpovednosť za napadnutie popiera a uviedol, že si nepamätá, čo sa stalo. Tvrdil, že proti Frederiksenovej nič nemá. Dokonca ju označil za "naozaj dobrú premiérku" a podľa jeho slov ho prekvapilo, keď ju stretol na ulici.



Dánsku premiérku po napadnutí podrobili lekárskemu vyšetreniu, po ktorom jej diagnostikovali "pomliaždenie pravého ramena a menšie zranenie spôsobené prudkým trhnutím hlavy".



Záznam z vyšetrenia predložili vo štvrtok na súde. Polícia v prípade vypočula Frederiksenovú aj ďalších svedkov. Premiérka podľa dánskej agentúry vypovedala, že muž k nej pristúpil, povedal niečo nezrozumiteľné a potom ju udrel zovretou päsťou do ramena.



Podľa obžaloby bol muž v čase incidentu pod vplyvom alkoholu, ktorý predtým ukradol z obchodu s potravinami. Prokurátorka Line Steffensenová dodala, že muža zadržali už viackrát, odkedy sa pred piatimi rokmi presťahoval do Dánska.